مصطفى الجمل يحقق ذهبية رمي المطرقة بدورة الألعاب الأفريقية

حقق مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات رمي المطرقة بألعاب القوى بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

ونجح مصطفى الجمل في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأفريقية بعد تحقيق رقم 73.65 متفوقا على بطل تونس صاحب المركز الثاني وبطل جنوب أفريقيا صاحب البرونزية والمركز الثالث.

يترأس بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى في غانا، مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: محمد عبد الرؤوف دياب مديرًا فنيًا، ياسر فتحي مدربًا لدفع الجلة، Adrian Zsolt مدربًا لإطاحة المطرقة، أحمد متولي مدربًا لرمي الرمح، وهشام حسن مدربًا للوثب الطويل.

تضم قائمة المنتخب 13 لاعب ولاعبة وهم: مصطفى عمرو ومحمد مجدي حمزة في سباق دفع الجلة، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق في سباق رمي الرمح، سالم محمد سالم في سباق 3000 متر موانع، مصطفى الجمل وأحمد طارق في سباق إطاحة المطرقة، محمد رجب في سباق 20 كم مشي، يوسف بدوي في سباق 110 متر حواجز، حازم جبريل في سباق 800 متر، وأحمد محمود طاهر في سباق عشاري.

ويضم باقي عناصر المنتخب اللاعبتين: إسراء محمد سمير في سباق الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وروان أيمن إبراهيم في سباق إطاحة المطرقة.