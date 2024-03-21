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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابا جه 11.. أكرم حسني ينجح في إعادة ابن بسنت شوقي

صدى البلد

عرضت  اليوم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث.

تعرض "بودي"، ابن بسنت شوقي، للخطف أثناء لعبه في الملاهي مع هشام فى الحلقة السابقة ومن خلال كاميرات المراقبة، اكتشفت لمياء أن طليقها هو الشخص الذي قام بخطفه.

 

لذلك، قرر هشام أن يتدخل ويطلب مساعدة ابن عمه  "ياسر" وقاموا بمراقبة طليق لمياء.

 

وظهر أكرم حسني وياسر بملابس مهندس كهربائي، وحاولا فصل الكهرباء عن العمارة التي كان بودي محتجزًا فيها وبعد ذلك، نجحا في خطف بودي وإعادته إلى والدته بنجاح.

 

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس .

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

الطفل سليم مصطفي الفنان اكرم حسني اكرم حسني بسنت شوقي فريال يوسف

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