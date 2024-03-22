روجينا: لم أكرر دورا واحدا خلال مسيرتي الفنية بأكملها

أكدت الفنان روجينا، أنها لم تكرر دورا واحدا خلال مسيرتها الفنية بأكملها، مشيرةً إلى أن العمل على الشكل الخارجي للشخصية مهم بقدر ما هو مهم أن نعمل على مضمون الشخصية من الداخل كذلك.

وأضافت "روجينا"، في حوارها مع الإعلامية هدى كامل، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى يصدق الناس الشخصية ويستوعبونها يجب أن يتقن الفنان الشكل الخرجي والمضمون الداخلي".

وتابعت الفنانة: "الشكل الخارجي يجب أن يكون مناسبا للمرأة على سبيل المثال، نتحدث عن معاناتها وتفاصيلها وحياتها وشغلها، وشخصية نصرة التي أجسدها في سر إلهي سيدة بسيطة تعمل في دار مسنين، وبالتالي كان الشكل مهما جدا فيها، كما أنني لم أكرر شخصية واحدة في تاريخي، وهذا مهم بالنسبة إلى الفنان لأن كل شخصية يجب أن يكون لها شكلها الخارجي، فهي لها لزماتها وطريقة لبسها وأسلوبها في الكلام وهذا كله يجعل الفنان في حالة صدق مع الشخصية، وعندما يصدق الفنان الشخصية التي يجسدها فإن هذا الصدق يصل إلى الناس".

