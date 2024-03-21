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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل سر إلهي الحلقة 11.. خطف مريم أشرف زكي ومحاولة قـ.تل روجينا

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 11

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل سر إلهي، بطولة روجينا، تصاعد وثيرة الأحداث بشكل مثير واحتوت الحلقة على العديد من مشاهد "الماستر سين" بين أبطال العمل، خاصة بعد حاولت نهى (رشا مهدي)، قتل نصرة (روجينا)، فضلا عن خطف نصرة ل حلا (مريم أشرف زكي)، للانتقام من والدتها شاهيناز (مي سليم)، ووالدها سراج (مراد مكرم).

كشفت الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي، فشل محاولة قتل نصرة (روجينا) بالسم، حيث حاولت نهى (رشا مهدي) زوجة سعد (محمد ثروت)، قتلها عن طريق وضع السم لها في العصير، ولكنها فشلت بعدما كشفتها نصرة، وقامت باستبدال أكواب العصير، لتتناول نهى العصير المسمم بدلا من نصرة، ورغم ذلك أنقذتها من الموت.

وتنتقل الأحداث إلي رحمة (نهى عابدين)، والتي يتم القبض عليها في جريمة قتل وليد الشخص التي كانت على علاقة غير شرعية معه، ويتم وضعها في السجن، بعدما دبر زوجها سراج (مراد مكرم)، جريمة قتل وليد خاصة بعد تهديده لـ سراج بفضح إمرة، بعقد زواجه من رحمة، ليقوم سراج بقتله، وتلفيقها لرحمة (نهى عابدين).

كما ذهب بدر (محمود حجازي) إلي نصرة (روجينا) وقام بتهديدها بأنها سوف يقتلها كما قتل والده هارون (أحمد بدير)، لترد نصرة عليه بأن لن تتركه وسوف تنتقم منه.

وقررت نصرة (روجينا) الانتقام من سراج وشاهيناز، وخطفت ابنتهم حلا (مريم أشرف زكي)، وهددت سراج بأنه إذا لم يخرج شقيقتها رحمة (نهى عابدين) من جريمة القتل التي لفقها لها، سوف تقتل ابنته ولن يراها مرة أخرى، لتنتهي أحداث الحلقة عن هذا المشهد الذي يجعلنا في حالة حماس شديد حول ماذا سوف يحدث في الحلقة المقبلة، هل تقتل نصرة حلا وتنفذ تهديدها لسراج، أم هل سوف يستجيب سراج لتهديد نصرة ويخرج شقيقتها رحمة من جريمة القتل أم ماذا سوف يحدث؟

 

مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل سر إلهي، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
مسلسل سر إلهي الحلقة 11
سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا رؤوف عبد العزيز أحمد مجدى مي سليم

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