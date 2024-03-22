عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

درة تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث جلسة تصوير| شاهد

درة
درة

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

txt

ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

txt

بنطلون لافت| بوسي تثير الجدل بإطلالتها في رمضان

لفتت درة الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر المصنوع من القماش البليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت درة بمجموعة من المجوهرات الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.


 

درة
درة أحدث أعمال درة أحدث ظهور ل درة إطلالة الفنانة درة اخر اعمال درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة و الصحة|الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة….. ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

بنطلون لافت| بوسي تثير الجدل بإطلالتها في رمضان

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة| شاهد 

من غير بيض| طريقة عمل بلح الشام في البيت

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة| شاهد

في اليوم العالمي لمتلازمة داون..معلومات صادمة عن المرض

ترشيحاتنا

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات

نادية زخاري تكشف عن مواقف مع الرئيس في زمن توليه منصب وزير

دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة.. يغفر ذنوبه ويضيء قبره ردده الآن

كلاكيت تاني مرة..زوج كيم كاردشيان المثير للجدل يقيم حفلا بسقارة في هذا الموعد

ضحية لعنة الفراعنة.. النيابة تصرح بدفن حارس عقار الواحات

موضوع خطبة الجمعة الثانية من رمضان.. شهر الانتصارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش هيسرق النت ..حيل خارقة لإخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

درة تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث جلسة تصوير| شاهد

بالتايجر .. ايتن عامر بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالأبيض الكلاسيك .. حلا شيحة بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في عيد الأم

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ