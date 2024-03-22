درة تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث جلسة تصوير| شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لفتت درة الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر المصنوع من القماش البليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت درة بمجموعة من المجوهرات الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.



