إقالة مسئولين في اتحاد الكرة الاسباني بسبب قضية فساد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة اثنين من مسؤوليه على خلفية قضية فساد.

ووفقاً لوكالة أنباء العالم العربي، أقال الاتحاد الإسباني كلاً من بيدرو غونزاليس سيغورا مدير القطاع القانوني، وخوسيه خافيير خيمنيز مدير الموارد البشرية بالاتحاد، بالإضافة إلى إلغاء عقد شركة (جي.سي ليغال) دون توضيح الأسباب.

وكانت الشرطة المحلية قامت بتفتيش مقر الاتحاد الذي أعلن التعاون مع مكتب المدعي العام في التحقيقات.

وأضاف الاتحاد في بيان في موقعه في الإنترنت: «فتح الاتحاد الإسباني إجراءات تأديبية بحق المسؤولين فيما يتعلق بضلوعهما في القضية المنظورة أمام محكمة مدريد».