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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد منشآت نادي حدائق الأهرام

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بزيارة تفقدية لنادي حدائق الأهرام الرياضي، وذلك للاطلاع على المنشآت الرياضية والأنشطة المختلفة التي يقدمها النادي لأعضائه.

وتأتي زيارة نادي حدائق الأهرام ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة للمنشآت الشبابية والرياضية، وكان في استقباله الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محمد إبراهيم نافع.

وخلال الجولة، افتتاح صالة العضوية والاشتراكات (الشباك الواحد)، وافتتاح الملعب المتعدد ومسرح وحمام سباحة نصف أوليمبي من اعتمادات الوزارة، بالإضافة إلى وضع حجر اساس لحمام سباحة آخر نصف أوليمبي وملحقاته من اعتمادات الوزارة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحجم الأعمال والجهد المبذول من مجلس الإدارة، لإنشاء وإقامة وتطوير النادي بما يليق بأعضاءه ورواده، مشيراً أن النادى يمثل نموذجًا لسعى الدولة الدائم والمستمر لاستثمار طاقات الشباب من أبنائها وتنمية مهاراتهم والذى يسهم في تأهيل أبطال للمنافسة في البطولات المحلية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على دعم وزارة الشباب والرياضة للأندية الرياضية في جميع أنحاء مصر، مشيراً إلى أن نادي حدائق الأهرام يعد أحد الأندية المميزه في مصر، ويضم العديد من الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من إمكانيات النادي لتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب الرياضية.

ومن المقرر أن يختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولته بنادي حدائق الأهرام بحضور المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة الجيزة.
 

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