وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز بالجيزة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات نهائى دورى مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة الجيزة، في نسخته العاشرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لمراكز الشباب.



أقيمت المباراة النهائية لدوري مراكز شباب الجيزة بنادي حدائق الأهرام، بين فريقي مركز شباب ناهيا وفريق مركز شباب أرض اللواء، وأنتهت بفوز ناهيا بثلاثية نظيفة في مباراة قوية أقيمت بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، ومن شركة توتال انرجيز: رشا جلال مدير عام التسويق وخدمة العملاء، كريم صبرى مدير التسويق، وأحمد عوض مسئول تنفيذي للتسويق بالشركة.



أكد وزير الشباب والرياضة علي الدور الهام لدوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.



ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى الحالة الإيجابية في الوسط الرياضي ناتج عن إقامة دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع المحافظات، ودوره في اكتشاف الموهوبين، وتسليط الضوء عليهم، وكذا العائد المادى الذي تحصل عليه المراكز المشاركة، والذى يتم الصرف منه تباعًا على الأنشطة والمشروعات ومكافآت اللاعبين.



ونوه الدكتور أشرف صبحى إلى الحرص على التوسع في إقامة مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بجانب أنشطة المركز نفسه، مشيداً بالإقبال الكبير من أعضاء مركز شباب الشيخ زايد على ممارسة مختلف الألعاب والأنشطة المتنوعة بالمركز.



شارك في دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة العاشرة بمحافظة الجيزة، (٢٤) فريق،. بإجمالي (٧٣٠) لاعب، وحصل علي المركز الثالث مركز شباب وردان.