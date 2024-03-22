"عبدالجليل:الحديث عن مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا مع منتخب مصر بسبب والده "هلفطة"

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن ما يتردد عن رغبة حسام حسن في مشاركة مصطفى شوبير أساسيا بسبب والده كلام (هلفطة)، ولا يصح مطلقًا أن يتم ترديد تلك الأقاويل، لأن مصطفى حارس مميز وظهر بشكل طيب مع الأهلي في كل المواجهات التي خاضها بشكل أساسي مؤخرًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا يجب أن (ندهس) أبناء اللاعبين السابقين، كنا ندعم حازم إمام في وقت سابق مع الزمالك، وأعرف مصطفى شوبير منذ زمن بسبب عملي في قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة، وهو حارس ممتاز ويمتلك شخصية قوية في الملعب".

وأضاف: "مصطفى شوبير يتم تقييمه على مدار سنة كاملة، وشخصيته القوية والاستفادة من كون والده حارس سابق، سوف يفيده في الملعب فقط، وشريف إكرامي لم يكن موهوبًا مثل والده ولم يستطع مواصلة تألقه والمنافسة بقوة مع الحضري ثم محمد الشناوي، اللذان لعبا عليه بشكل أساسي في صفوف الأهلي".

وأكمل: "حمزة علاء من الحراس المميزين وأطالب بالحصول على فرصته في المشاركة أيضا، ولكن الأهلي لا يوجد لديه سياسة (الدور) ومصطفى شوبير سوف يواصل اللعب بشكل أساسي، وحمزة علاء عليه الاستمرار في التألق مع المنتخب الأوليمبي، وكان هناك ثابت واكرامي والذي كان يتألق فيهم يظل مستمرًا في المشاركة الأساسية".

وزاد: "مصطفى شوبير مثل محمد عواد ومشاركة أحدهما أساسيًا شئ طبيعي مع منتخب مصر، لكن خبرات أبوجبل أعلى، ولا يوجد مجاملات بالنسبة لأي مدرب.. ومحمد شكري قد يشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر، وأشعر أن أفشة سيكون له دور كبير مع حسام حسن، لكن لابد من وجود إمام عاشور بشكل اساسي في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مؤخرًا".

وأتم: "في غياب زيزو وصلاح، يجب أن يشارك مصطفى فتحي أيضا في مركز الجناح الأيمن، ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور هم الأفضل للعب في خط الوسط، وضرورة الاعتماد على الأطراف أمام نيوزيلندا".