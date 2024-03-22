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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استخدم الفرن و الميكروويف ووفر في فاتورة الكهرباء

صدى البلد

تقليل فاتورة الكهرباء هدف جميع المواطنين لذلك تقدم وزارة الكهرباء النصائح عند استخدام الأجهزة الكهربائية، لأن  له ضوابط يجب اتباعها من أجل ترشيد الكهرباء وتقليل فاتورة الاستهلاك.

ونشرت  الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، بعض النصائح عند استخدام بعض الأجهزة الكهربائية؛ لترشيد الاستهلاك، وتقليل فاتورة الكهرباء.


وجاءت نصائح الشركة كما يلى:

 

استخدام الفرن الكهربائي والميكروويف

 

بعض النصائح اللي تساعدك على ترشيد استهلاكك وتقليل فاتورة الكهرباء لو عندك فرن كهربائي هى ..
١- التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن

٢- استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين للحصول على نتائج أفضل و استهلاك كهرباء أقل.

٣- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.


٤- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

٥- إذا كان هدفك هو تسخين الطعام فقط وليس تسويته؛ فـ يُفضل استخدام الميكروويڤ بدلًا من الفرن الكهربائي، حيث يتميز الميكروويف بأن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين يتم فيه بسرعة فيكون وقت سحب واستهلاك الكهرباء قليل مما يجعل الميكروويف أكثر كفاءة لتسخين الأطعمة

 

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طرق استخدام غسالة الأطباق

 

نصحت الشركة القابضة لكهرباء مصر باتباع النصائح التالية، لترشيد استهلاك  غسالة الأطباق وهى وتقليل فاتورة الكهرباء ..
1- اختيار دورة الغسيل المناسبة لكمية الأطباق.
2- ضبط الثرموستات عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.
3- استغلال المساحات الفارغة بالغسالة؛ للاستفادة بالطاقة القصوى منها.
4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بغسالات الأطباق؛ إذ سيجبرها على التوقف عن العمل تمامًا قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف، لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.
5- اكشط أو نظف فتات الطعام من الأطباق بدلًا من شطفها.
6- استبدل بغسالة الأطباق التي مر عليها 10 سنوات أخرى عالية الكفاءة.
7- عند شراء الأجهزة كهربائية اختاري الأجهزة التي يوجد بها ملصق كفاءة الطاقة.

طرق استخدام المكنسة الكهربائية لتقليل فاتورة الكهرباء

 

1- تفريغ كيس الغبار كلما امتلأ إلى نصفه.
2- تنظيف المرشح باستمرار، باستعمال فرشاة ناعمة لمسح الأجزاء الداخلية من المكنسة.
3- جدد الخرطوم المطاطي إذا فقد متانته، أو زاد طوله عن اللازم.
4- تشحيم المكنسة الكهربائية عن طريق متخصص.
5- تنظيف المكنسة الكهربائية بشكل منتظم حتى تعمل بكفاءة؛ خصوصًا كيس الأتربة والفرشاة الخاصة بها؛ حتى تعمل بشكل جيد وسريع في شفط الأوساخ والأتربة، وتجعلك غير مضطرة لاستخدامها فترة طويلة؛ مما يؤدي إلى استهلاك أكبر للكهرباء وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء.

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