الحق قدم .. باقي 5 أيام على انتهاء التقديم لوظائف الكهرباء

تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى تلقى طلبات التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها من أطباء وصيادلة للعمل بمناطق الشركة المختلفة حتى 25 مارس الجارى.



وجاء بإعلان الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الوظائف المطلوبة هى مدير إدارة عامة للمتابعة المركزية للخدمات الطبية للعاملين بالديوان العام، ومدير إدارة متابعة ومراجعة مطالبات المستشفيات وإصابات العمل والأمراض المهنية، ومدير إدارة متابعة ومراجعة مطالبات الصيدليات.



شروط وظائف المصرية لنقل الكهرباء

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشروط المطلوبة لشغل الوظائف وهي..



- لا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي للمتقدم للوظائف القيادية والإشرافية عن «جيد».



- عدم توقيع جزاء آخر خمس سنوات.



- بالنسبة لوظيفة مدير عام: لا يزيد السن عن 50 عاما حتى تاريخ الإعلان.



- بالنسبة لمدير إدارة: لا يزيد السن عن 45 عاما حتى تاريخ الإعلان.



شروط وظيفة مدير المتابعة المركزية للخدمات الطبية



- بكالوريوس الطب والجراحة، وخبرة في مجال العمل مدة لاتقل عن 15 عاما.



- قضاء مدة بينية قدرها عامين على الأقل بوظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.



- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.



- القدرة على القيادة والتوجيه