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وادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف بكأس عاصمة مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف بكأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق وادي دجلة على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة.

وسجل هدف وادي دجلة اللعب أحمد رفعت في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة حصد وادي دجلة اول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولي، بينما احتل الاتحاد السكندري المركز الرابع دون نقاط.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الاتحاد السكندري ووادي دجلة التشكيل الأساسي الذي يخوض به كل فريق مواجهة الآخر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، خالد مسعد، إسلام عبد اللاه، مؤمن عوض.

خط الوسط: يسري وحيد، إسحاق سافيور، محمد فخري، أحمد حمدي.

خط الهجوم: جوزيف أرمولا، جون إيبوكا.

بدلاء الاتحاد السكندري

أحمد العربي، محمد مصطفى ميدو، محمود عماد، أحمد عاطف، حسام حسن، مازن أسامة، محمد توني، أنس وائل، أحمد ناجي.

تشكيل وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عبد الرحمن خطاب.

خط الدفاع: عمر عدلي، يحيى مصطفى، أحمد أيمن، أحمد عابدين.

خط الوسط: يوسف ويا، محمد عبد العاطي، محمد سعيد مكرونة، أحمد رفعت، محمود عادل.

خط الهجوم: فرانك بولي.

بدلاء وادي دجلة

محمد أبو جريشة، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، رحيم، سيف تقا، محمد سليمان، أحمد فاروق، محمود حليمو، ميس كاندروب.

وادي دجلة الاتحاد السكندري بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر

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