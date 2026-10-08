في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» المصاب المصري في الاعتداءات التي استهدفت السعودية يثني على الجهود الإنسانية والطبية بالمملكة

أشاد المواطن المصري المصاب جراء الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بالجهود الإنسانية والطبية التي قدمتها المملكة للمصابين والمتضررين جراء هذه الهجمات.

وأكد خلال لقاء مع جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الرياض، سرعة استجابة المنظومة الصحية والجهات المعنية في التعامل مع الحالات الطارئة، مشيرا إلى أن الرعاية والاهتمام اللذين تلقاهما كانا على مستوى كبير.

وأوضح أن فرق الشرطة والدفاع المدني والعاملين في المطار كانوا حاضرين منذ وقوع الحادث، ولم يتأخر أي منهم في تقديم المساعدة، مشيرا إلى أنه عند وصوله إلى المستشفى لم يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق، واصفا سرعة التعامل مع حالته بأنها كانت جيدة للغاية.