البرلمان الأوروبي يدعو لتقييد مصادر تمويل الإخوان الإرهابية

دعا البرلمان الأوروبي لتشديد الرقابة المالية على الجمعيات والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية وتقييد مصادر تمويلها.

وأقر البرلمان الأوروبي بأغلبية 381 عضواً على قرار يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة ومشددة، تهدف إلى التصدي لشبكات جماعة الإخوان ووكلائها داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية، وتصنيفها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وأكد البرلمان أن هذه الخطوة تستهدف قطع كافة منابع التمويل، ومنع التعاون مع الجماعة، بالإضافة إلى وضع حد لتغلغل شبكاتها في المؤسسات والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.