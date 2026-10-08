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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهـ ـابية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
خاطر عبادة

أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قراراً يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية موحدة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.

تأييد كبير لتصنيف الإخوان “كجماعة إرهابية” وقطع التمويل


وصوّت 381 عضواً في البرلمان لصالح القرار الذي يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية، وقطع التمويل عنها ومنع التعاون معها ووضع حد لتغلغلها في مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء.

وشدد بيان البرلمان الأوروبي، على أن القرار الجديد يستهدف قطع التمويل ومنع التعاون ووضع حد لتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء.

كما أوضح أن القرار يستهدف وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات تنظيم الإخوان الإرهابي وخطر التطرف الفكري والسياسي.


ويأتي القرار ضمن جلسة رسمية مدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية في ستراسبورج، يناقش خلالها النواب اليوم الخميس مشروعات قرارات تتضمن مقترحات تتعلق بالتمويل والعلاقات المؤسسية وإدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية، بهدف وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات التنظيم وخطر التطرف الفكري والسياسي.


ويمنح انضمام حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان، إلى هذا الملف وزناً سياسياً جديداً للتحرك، بعد أن أقر الحزب في نهاية يونيو الماضي وثيقة خاصة بتأثير الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية، تضمنت تشديد شروط التمويل العام والتعامل مع الجمعيات والمنظمات المرتبطة بشبكات إسلاموية.

وتدفع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين نحو إدراج جماعة الإخوان وشبكتها على قائمة الإرهاب ووقف الأموال الأوروبية عن المؤسسات المرتبطة بها.

حظر الإخوان البرلمان الأوروبي تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

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