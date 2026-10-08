المواطن المصري المصاب في الهجوم على السعودية يثمن الجهود المصرية للاطمئنان عليه

أعرب المواطن المصري المصاب جراء الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الدولة المصرية للاطمئنان على حالته الصحية، وحرصها على توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية له.

وقال خلال تصريحات مع جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في الرياض، إن الزيارة العاجلة التي أجراها السفير المصري لدى المملكة والقنصل العام للاطمئنان على حالته الصحية تعكس الدعم المستمر الذي تقدمه مصر لمواطنيها في الخارج.

وأضاف أن السفارة المصرية واصلت التواصل معه وأسرته هاتفيا حتى تمكنت من الوصول إليهم، مشيرا إلى أن السفير والقنصل العام حضرا إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

وأوضح أن السفير والقنصل العام زاراه أمس، بعدما واجها صعوبة في معرفة موقع المستشفى، وواصلا البحث حتى تمكنا من الوصول إليه.

وأكد أن ما حدث يمثل ما ينتظره المواطن من حكومته، وهو الحرص على متابعة أحوال المواطنين المصريين الموجودين في الخارج والاطمئنان عليهم.