جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 .. بدأ إعلانه رسميا في عدد من المحافظات ، لتعميمه في المدارس وإبلاغ طلاب جميع الصفوف به .

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2026

ومن جانبه وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة الاستعداد الجيد لـ امتحانات شهر أكتوبر ومراجعتها بشكل دقيق قبل تطبيقها، مؤكدًا أن انضباط الامتحانات جزء أساسي من جودة العملية التعليمية.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، سوف تعقد من 18 حتى 22 أكتوبر 2026

مقررات امتحانات شهر أكتوبر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، تستهدف المقررات التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط

درجات امتحانات شهر أكتوبر 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات الشهرية مخصص لها درجات في أعمال السنة لطلاب صفوف النقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه في جميع صفوف المرحلة الابتدائية ، يخصص للاختبار الشهري 15 درجة من اجمالي مجموع الطالب الذي يبلغ 100 درجة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية “الصفين الأول والثاني الإعدادي” ، يخصص أيضا للإختبار الشهري 15% من مجموع الدرجات البالغ 100 درجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "عام" ، فيخصص للاختبار الشهري 15% من مجموع الطالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، يخصص للتقييم الشهري 20% من مجموعه