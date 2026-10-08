أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وفقًا للأسعار التي تم رصدها صباح اليوم، وسط متابعة مستمرة لحركة المعدن الأصفر في الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5240 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6120 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6995 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50160 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5240 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6120 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 6995 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50160 جنيهًا.

عيار 21 الأكثر تداولًا

ويحظى الذهب عيار 21 باهتمام كبير من جانب المواطنين والمقبلين على شراء المشغولات الذهبية، باعتباره العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، ولذلك تحظى تحركات أسعاره بمتابعة مستمرة من جانب المستهلكين والتجار.

في المقابل، يظل عيار 24 من أعلى أعيرة الذهب من حيث سعر الجرام، نظرًا لارتفاع درجة نقائه مقارنة بباقي الأعيرة، بينما يأتي عيار 18 بسعر أقل، ما يجعله أحد الخيارات المتاحة أمام الراغبين في شراء المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50160 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ويهتم عدد من المواطنين بمتابعة سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد أشكال الاستثمار والادخار في الذهب.

وتختلف التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية عن سعر الجرام المعلن، نتيجة إضافة قيمة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من محل إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى.

وتواصل أسعار الذهب تحركاتها في السوق المحلية وفقًا لمتغيرات السوق، لذلك يحرص الراغبون في الشراء أو البيع على متابعة الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار التعامل.