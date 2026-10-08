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بعد "محادثات مثمرة".. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد "محادثات مثمرة".. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوماً على البلاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر.
وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز.


لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر


وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" ​نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. أودّ أن أوضح للجميع أنه على الرغم من أن إيران تعاني من وضعٍ بالغ السوء، اقتصاديًا وعسكريًا، وأن الحصار سيظل ساريًا ونافذًا بالكامل، مع تدفق النفط بكميات قياسية عبر مضيق هرمز (22 مليون برميل، الليلة الماضية وحدها، دون أن يأتي برميل واحد من إيران أو يذهب إليها!)، فإننا لن نشنّ أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر. إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا!".

ترامب أمريكا انتخابات نوفمبر إيران

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