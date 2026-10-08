الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تشهد أسعار الدواجن ارتفاع في الأسواق، حيث زاد سعر كيلو الفراخ البيضاء ليصل إلى 90 جنيهاً بعدما كان سعره 70 جنيه خلال الأسابيع الماضية، وكذلك ارتفع سعر البيض بأنواعه بعد زيادة الطلب عليه مؤخراً، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 أكتوبر..

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في الأسواق بين 88 إلى 90 جنيها للكيلو، بينما يستقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بنحو 81 جنيها

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر البانيه ما بين 180 إلى 220 جنيه حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع، وهو الأكثر طلباً في سوق الدواجن

أسعار الفراخ البلدي

بلغ سعر الفراخ البلدي مستويات 115 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر 135 أو 140 جنيها

أسعار الفراخ الساسو

بلغ سعر للفراخ الساسو في المزارع بنحو 113 جنيها، فيما تصل للمستهلك في الأسواق بمتوسط 120 جنيها للكيلو

أسعار الفراخ الأمهات

أما أسعار الفراخ الأمهات في المزارع ب 70 جنيها سعر فيما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق بمتوسط 80 جنيها

أسعار البيض اليوم للمستهلك

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 135 جنيهًا للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 140 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن منفذ بيع لآخر

أسعار الكتاكيت اليوم

كتاكيت الشركات: من 30 إلى 35 جنيها.

الكتكوت الأبيض القطعان: من 24 إلى 24.5 جنيه.

الكتكوت الأبيض الأهالي: من 22 إلى 27 جنيها.

كتكوت ساسو: من 18 إلى 19 جنيها.

كتكوت ساسو بيور: من 19 إلى 20 جنيها.

كتكوت بلدي مشعر: من 6 إلى 6.5 جنيه.

كتكوت هجين: من 11 إلى 12 جنيها.

كتكوت جيل ثاني: من 15 إلى 16 جنيها.

كتكوت روزي بيور: من 14 إلى 15 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

اسعار البانيه من 180 لـ 225

اسعار الشيش طاووق 213

اسعار الوراك 103

اسعار الدبوس 122

اسعار الجناح 60

اسعار الهياكل 30

اسعار الكبده والقوانص 100

اسعار الكبده الساده 115

اسعار القوانص الساده60

اسعار البط المسكوفي140