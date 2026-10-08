مضيق هرمز خط أحمر.. تحذير إيراني شديد اللهجة لأمريكا وإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس أنه لا يحق لأي قوى من خارج المنطقة الوجود في مضيق هرمز وممارسة التهديد والتدخل فيه.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وصونه مهم لمصالحنا الوطنية، مشيرا إلى أن أي تهديد يصدر عن المعسكر الأمريكي-الصهيوني سيُواجَه باليقظة ووحدة القيادة والاستعداد الشامل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، صحة ادعاءات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وفرض السيطرة الكاملة عليه، مؤكدة أن حركة الملاحة لا تزال مستمرة عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وقالت «سنتكوم» إن جنرالًا في الحرس الثوري الإيراني ادعى، وفق تقارير إعلامية، أن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض «سيطرة كاملة» عليه، مشددة على أن هذه الادعاءات «غير صحيحة».