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جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

الاهلي و الزمالك
الاهلي و الزمالك
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تحدث جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يدخل المواجهة دون ضغوط، في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به اللاعبون.

وقال جمال عبد الحميد، في تصريحات عبر قناة «الشمس»: «الظلم والحكام سبب تفوق الأهلي على الزمالك في تاريخ مواجهاتهما».

وأضاف: «الزمالك يخوض مباراة القمة بدون ضغوطات، لأن الجماهير دائمًا في ظهر اللاعبين، عكس الأهلي الذي يلعب تحت الضغوطات».

وشدد نجم الزمالك السابق على أن الفريق الأبيض يظل أحد أكبر الأندية في الكرة المصرية مهما كانت الظروف والنتائج، قائلًا: «الزمالك يظل ناديًا كبيرًا مهما كانت الظروف والنتائج».

كما أشاد جمال عبد الحميد بالجماهير البيضاء، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري يمثل أحد أبرز عوامل قوة الفريق، وقال: «الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية عريقة ومحترمة، ودعم الفريق في الأوقات الصعبة ويظل أحد أهم أسلحة النادي في المنافسة على البطولات».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

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