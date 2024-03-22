أداء جبار.. أول موبايل بمعالج سنابدراجون 7+ Gen 3 من وان بلس

كشفت شركة وان بلس OnePlus عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 3V، والذي يعد أول هاتف ذكي في العالم يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7+ Gen 3.

سعر ومواصفات وان بلس OnePlus Ace 3V

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف وان بلس الجديد OnePlus Ace 3V، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.74 بوصة، بدقة QHD + تبلغ 1240 × 2772 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعرض ألوان 10 بت مع تغطية DCI-P3 بنسبة 100%، وتبلغ ذروة السطوع 2150 شمعة في المتر المربع، مع نظام تعتيم التيارPWM عالي التردد 2160 هرتز.



وجاء هاتف وان بلس OnePlus Ace 3V، مع كاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من مستشعر سوني IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، يمكنها أن تعمل بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية مع EIS وOIS، وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، مع عدسة f/2.4 بزاوية 82 درجة وتسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

OnePlus Ace 3V

ويتم تشغيل هاتف OnePlus Ace 3V، بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 من كوالكوم، والذي يتميز بوحدة معالجة الرسومات Adreno 732 للحصول على أداء مثير للإعجاب في الألعاب، ويعمل بواجهة أوبو ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وسيحصل الهاتف على 4 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات.

ويحتوي هاتف OnePlus Ace 3V على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، كما يتميز الهاتف بنظام تبريد كبير بغرفة بخار تبلغ مساحتها 9140 ملم مربع لتبديد الحرارة.

OnePlus Ace 3V

ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace 3V، على بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 100 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 26 دقيقة فقط.

يتوفر هاتف وان بلس OnePlus Ace 3V باللونين الرمادي والبنفسجي، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 280 دولار (أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري) للنسخة الأساسية بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.

