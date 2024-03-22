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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

بسنت شوقي
بسنت شوقي

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خلال أحدث ظهور لها في جدة.

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خطفت بسنت شوقي في الصور بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت عباءة باللون الأسود المزين بالنقوشات والرسومات ذات اللون الفضي.

تزينت بسنت شوقي ببعض الإكسسوارات العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بسنت شوقي على خصلات شعرها المموج المنسدلة، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

بسنت شوقي
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