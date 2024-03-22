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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير

محافظة الغربية تصدر قرارا بتعديل تعريفة الركوب بين المراكز والمدن.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وأصدر المحافظ القرار  ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٤  بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

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ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

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كما وجه رحمي باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣ .

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