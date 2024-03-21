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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماعه الأسبوعي|محافظ الغربية: تذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

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وعقد محافظ الغربية اجتماعا بحضور نجوى العشيري السكرتير العام والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية للديوان العام، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء و مديري الإدارات المختصة بالديوان العام ، ومديري المديريات الخدمية لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة. 

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

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الجولات الميدانية الإدارة المركزية الاجتماعات الدورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة تحسين مستوى المعيشة تحقيق السيولة المرورية

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