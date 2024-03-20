محافظ الغربية والمفتي يؤديان التراويح بالمسجد الأحمدي.. واتحاد عمال أسيوط ينظم إفطارا جماعيا

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، مشددا على قوة مصر على مر العصور، كل التحديات؛ وقادرتها على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل، الذي بذل الغالي والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا.

جاء ذلك خلال آداء محافظ الغربية وفضيلة مفتي الديار المصرية، رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الشيخ شوقي علام، صلاتي العشاء والتراويح اليوم الأربعاء، برحاب مسجد سيدي أحمد البدوي (المسجد الأحمدي) بمدينة طنطا، تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، بحضور عدد من المسئولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالغربية.

وتنظم محافظة الغربية، ليلة اليوم احتفالية بذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا ، بالإضافة الى تكريم عددا من أسر الشهداء.

وفي سياق آخر، نظم الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، برئاسة عبدالناصر بكر، حفل إفطار بنادي العاملين بجامعة أسيوط، تحت رعاية محمد عبدالعزيز جبران رئيس الاتحاد العام للنقابات عمال مصر، وبدعم من عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد والمشرف على الاتحادات المحلية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، ولفيف رؤساء اللجان النقابية وبعض الشخصيات العامة.