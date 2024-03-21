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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان تتابع 38 مشروعا بالمبادرة الرئاسية بقرية بلانة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يتم متابعة نتائج المرور الميدانى لوحدة حياة كريمة بشكل مستمر أثناء تفقد أعضاء الوحدة لنسب ومعدلات التنفيذ بمختلف القرى المستهدفة ، مع رصد الملاحظات والمشكلات وتلافيها أولاً بأول فى إطار الجهود المبذولة لدفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

ووجه المحافظ بسرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة وزيادة فرق العمل من أجل رفع معدلات الإنجاز وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وخاصة المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك لجنى الثمار والمكتسبات الإيجابية لهذه المبادرة الرائدة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين .

محافظ أسوان: تحقيق أعلى معدلات إنجاز بمشروعات قرى حياة كريمة

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية بمركز دراو

حياة كريمة 

 ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان واصلت وحدة حياة كريمة الجولات الميدانية لتفقد عدد 37 من المشروعات الجارية بقرية بلانة بمركز نصر النوبة والتى تضم 5 قرى فرعية وتوابع بإجمالي 45 ألف نسمة .

وأشار ياسر عبد الشافى إلى أنه تم تفقد أكثر من 20 مشروع بلغت نسب التنفيذ فيها ما بين 99% إلى 100% وقد تم التسليم الابتدائي لبعض ومنها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى والسوق الأسبوعى وموقف السيارات والمجمع الصناعى الحرفى ، وأيضاً مركز ووحدة طب الأسرة ووحدة الإسعاف ومحطة رفع الصرف الصحى ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء وتطوير عدد 9 مدارس و4 مراكز شباب، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء.

وأوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة الشئون الإجتماعية بنسبة 94% ، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات الغاز الطبيعى بنسبة 90% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 85% للإنشاءات المدنية وتبلغ قدرتها 15 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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