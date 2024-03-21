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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تحقيق أعلى معدلات إنجاز بمشروعات قرى حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحىفى قرى حياة كريمة.

وحضر الإجتماع المهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

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وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 21 قرية ضمن المبادرة الرئاسية ، والتى تضم 24 محطة رفع ، ومحطة معالجة بتكلفة 1.7 مليار جنيه .

ووجه المحافظ بقيام السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع تنسيقى بصفة أسبوعية لمتابعة مستويات الأداء وحجم الأعمال المنفذة بجميع مشروعات إنشاء محطات المعالجة ومحطات الرفع ، وأيضاً خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى التى تقوم بتنفيذها الشركة على أن يتم عرض النتائج والتقارير التفصيلية على المحافظ بصفة مستمرة وذلك للإطمئنان على معدلات ونسب التنفيذ المبذولة والتأكيد على الإنتهاء مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات ، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطنين والأهالى ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى . 

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