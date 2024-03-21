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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نصر النوبة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لنائب محافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحاف،ظ بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة.

وأثناء الجولة التفقدية لمشروعات تطوير وتجميل مدخل المدينة ، وإنشاء وتطوير المبانى الإدارية ، وإحلال وتجديد إنشاء مخازن الوحدة المحلية ، والتى رافقها فيها رئيس المدينة محمد عبد العزيز ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية .

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الخطة الاستثمارية 

ونقلت الدكتورة غادة أبو زيد تعليمات محافظ أسوان بشأن التشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين على الوجه الأكمل.

وأوضحت أن الهدف من المتابعة هو الإسراع بوتيرة العمل، وسرعة التعامل مع أى ملاحظات يتم رصدها أولاً بأول.

 

 

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