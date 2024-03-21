تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان.. لليوم الحادى عشر أيام شهر رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الخميس، فى اليوم الحادى عشر من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الخميس الموافق 21/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وتسع وعشرون دقيقة ( 04:29 ص ).

أذان الفجر

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الخميس الموافق 21/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:29 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:51 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:55 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:13 مساءً.