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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان السوق الحضرية المطورة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، اليوم الجمعة، أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطورة بوسط المدينة.

 ويهدف السوق الجديدة إلى تنظيم حركة المرور وتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على الأسواق العشوائية ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ على أهمية السوق المطورة في تحقيق هذه الأهداف، وشدد على ضرورة الحفاظ على نظافته واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع المدينة إلى السوق الجديد.

 كما دعا إلى العمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفر الشيخ تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

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الأسواق العشوائية الجمهورية الجديدة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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