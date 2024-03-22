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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الهلال السعودي يقترب من الانتقال لـ باريس سان جيرمان

صدى البلد

تتجه أنظار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نحو التوقيع مع نجم الوسط في نادي الهلال السعودي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفقًا للتقارير الصحفية، يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز صفوفه بخدمات سافيتش بهدف تعزيز خط وسط الفريق، وذلك بناءً على طلب المدير الفني للفريق، لويس إنريكي.

من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان فريق أولمبيك مارسيليا في المباراة القادمة يوم 31 مارس الحالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي هذا الموسم.

إذا تمت صفقة انتقال سافيتش إلى باريس سان جيرمان، فستكون هذه خطوة مهمة لتعزيز قوة الفريق الباريسي وتعزيز فرصه في المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

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