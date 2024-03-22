التعليم في أسبوع | حقيقة تخفيف مناهج الترم الثاني .. وقرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .. وإعلان جدول امتحانات مارس في المدارس

شهد الاسبوع الماضي عددا من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم قبل الجامعي في مصر ، وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز أخبار التعليم قبل الجامعي على مدار الأسبوع .

مفيش محذوفات| التعليم تنفي تخفيف مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- كل ما يتم نشره على السوشيال ميديا حول تخفيف مناهج الترم الثاني وإعلان الدروس المحذوفة، وجعل بعض المقررات للاطلاع فقط ، مؤكدا أن كل ما يقال بهذا الشأن غير صحيح.

وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لم ولن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على تخفيف مناهج الترم الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية ؛ لأن توزيع المناهج الحالية ينتهي بنهاية شهر إبريل وفق الخريطة الزمنية، وبالتالي لا يوجد اي حاجة للتخفيف لان مقررات الترم الثاني تتناسب مع عدد أيام الدراسة في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

18 قرارًا نهائيًا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراتها النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك لوقف أي جدل مثار على السوشيال ميديا بهذا الشأن ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :

لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التعليم

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 .

تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن في 20 يوليو 2024

تعتبر ايام 8 و 9 يونيو 2024 أيامًا تحضيرية للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024

منح الطلاب إجازة أسبوعًا في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي

سيتسلم الطالب بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024 كتيب المفاهيم وذلك مع بداية كل امتحان على أن يسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان

ستركز امتحانات الثانوية العامة 2024 على الأسئلة التي تقيس نواتج التعلم الأساسية

ستكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط

%85 من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.

تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.

%40 من الاسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.

يتم الإلزام بدقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى صورة بابل شيت.

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله .

إعلان جدول امتحانات مارس 2024 جميع المحافظات

بدأت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس في إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2024 عبر الصفحات الرسمية الموجودة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

ووفقا لصور جدول امتحانات شهر مارس 2024 المعلنة ، تنطلق امتحانات شهر مارس 2024 في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيامها بوضع جدول امتحانات شهر مارس 2024 بشكل موحد لجميع المحافظات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهمة وضع جدول امتحانات شهر مارس 2024 تتولاها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

ووفقا لتعليمات و قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد امتحانات شهر مارس 2024 في جزء من الحصة ، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم إجراؤها بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية.

ويقوم بوضع امتحانات شهر مارس 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية ،و يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر مارس 2024.



وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس من الغياب أثناء امتحانات شهر مارس 2024 ، مع التأكيد على منع حيازة التليفون المحمول خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024.

تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب "الدمج" وإعلان الأجزاء المحذوفة

أعلنت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، الأجزاء المحذوفة من مناهج الصف الثالث الثانوي “ الثانوية العامة ” ( لـ طلاب الدمج )

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 ، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتخفيف على الطلاب من ذوى الإعاقة المدمجين في المدارس .

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار

تلقت المدارس تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من مخاطر سقوط الأمطار التي تشهدها محافظات مصر حاليا بشكل مفاجئ.

تمثلت تعليمات وزارة التربية والتعليم الصادرة لـ المدارس لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من مخاطر سقوط الأمطار :

التنبيه على مديري المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول و عدم إعادته الا بعد التأكد من جفاف الجدران و الأرضيات.

التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء و تغيير الفيش التالفة في جميع الفصول.

مراجعة جميع وصلات الكهرباء و تغطية الأسلاك و البواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

التأكد من نظافة أسطح المدراس و عدم و جود اى مخلفات او رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

عدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول أثناء سقوط امطار.

تقديم نصائح للطلاب من خلال فقرات البرنامج الاذاعي وصحف الحائط بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة أثناء سقوط الامطار او بعد سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

التواصل مع غرفة العمليات بالإداره التعليمية في حالة الطوارئ.

وكانت قد شهدت محافظات مصر اليوم الاثنين ، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة ، و سادت الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء إلى جانب سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية ، ومناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

التعليم تصدر قرارا جديدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر عقدها حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024.

وقررت لجان النظام والمراقبة لـ امتحان الثانوية العامة 2024 التابعة لوزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد خلال الأسبوع الجاري، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة، على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع المقبل.

وحددت لجان النظام والمراقبة لـ امتحان الثانوية العامة 2024 التابعة لوزارة التربية والتعليم شروط التقدم المتمثلة في: