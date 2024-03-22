مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت قفطان طويل يشبه العباءة و جمع بين اللون الأبيض و الأسود و الهاڤان مما منحها طلة مميزة.

تزينت مي عمر بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.