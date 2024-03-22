حقي هاخده في الآخرة| تعليق مفاجئ من كهربا على أزمته مع الزمالك

كشف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس الأزمة التي واجهها مع الزمالك، بالإضافة إلى حقيقة توقيع عقود التجديد للنادي الأبيض، والتي تسببت في فرض غرامة عليه بسبب فسخ العقد من جانب واحد.

وأوضح "كهربا" خلال تصريحات تلفزيونية قائلاً: "عندما انتقلت للإعارة إلى نادي اتحاد جدة من الزمالك في عام 2016، وافقت على تمديد العقد لمدة موسم، وكان ينبغي توثيقه خلال 30 يومًا، ولكن تم ملؤه من قبل الزمالك في عام 2017، وتوثيقه في عام 2018 من قبل اتحاد الكرة، مما زاد مدة العقد إلى 4 سنوات بدلاً من سنة".

وأضاف اللاعب الحالي للأهلي: "وافقت على هذا الوضع بثقة، ولكن عندما تم توثيق العقد، كان من المفترض أن يتم فحصه بدقة، لكن للأسف لم يحدث ذلك، وعندما دفعت الرسوم، دفعت جزءًا منها فقط، مما يتطلب دفع كل الرسوم لتوثيق العقد بشكل صحيح".

وأشار كهربا إلى أنه رفع قضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطلب من الجانب المصري التحقق مما إذا كان العقد سليمًا أم لا، حيث أكدوا سلامته ولكن لون العقد كان مختلفًا، مؤكدًا أنه يثق بأن الحق سيأتي له في الدنيا والآخرة، متابعا:" أنا مظلوم جدا في قصة غرامة نادي الزمالك.