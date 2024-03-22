عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليستر سيتي يقاضي رابطة الدوري الإنجليزي لهذا السبب

ليستر سيتي
ليستر سيتي

يواجه نادي ليستر سيتي صعوبات ومشاكل مع رابطة الدوري الإنجليزي مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الرابطة ، بعد إحالته إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد الإنفاق.

txt

مسلسل قلع الحجر الحلقة 12.. سوسن بدر ترفع دعوى ضد محمد رياض

txt

The Absence .. طرح أحدث أعمال نجمة أفاتار

وقد يواجه ليستر، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، خصم نقاط بعد أن أحالته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لجنة مستقلة.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن ليستر أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.

وقال ليستر إنه مندهش ويشعر بخيبة أمل من قرار الرابطة بتوجيه اتهامات إلى النادي رغم أنه لا يلعب في الدوري الممتاز. 

وقال النادي في بيان: «اضطر ليستر سيتي اليوم إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية. 

يضغط ليستر لنظر هذه القضية أمام لجنة قانونية مختصة ومستقلة تماماً».

وقال ليستر أيضاً إن رابطة أندية الدوري الإنجليزي أصدرت إخطاراً عاماً بأنه تم معاقبة النادي بالحرمان من قيد لاعبين جدد وفقاً لقواعد الربحية والاستدامة.

وأضاف: «تعرف رابطة أندية الدوري الإنجليزي أن نادي ليستر اعترض على حق الرابطة في فرض هذه القيود، وهو أمر سابق لأوانه مع تبقي أكثر من ربع الفترة المشمولة بالتقرير المالي للنادي عن 2023-2024».

وتكبد ليستر خسارة قياسية للنادي بلغت 92.5 مليون جنيه إسترليني (116.53 مليون دولار) لموسم 2021-2022، في حين تكبد خسارة قبل خصم الضرائب بقيمة 33.1 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

ويُسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاثة مواسم. ولم يعلن ليستر بعد عن حساباته للموسم الماضي.

وحال إدانته، قد يصبح ليستر ثالث نادٍ يواجه عقوبة خصم النقاط لخرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي، بعد إيفرتون ونوتنغهام فورست

ليستر سيتي الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة .. غدا

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

مهاجم أرسنال على رادار الأندية السعودية

محمد النني يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مباراة نيوزيلندا..ماذا قال نجم آرسنال

الحكم بالسجن على مالك ناد فرنسي لتحـ.رشه بـ 6 موظفات

خليفة الأسطورة.. ابن رونالدينيو يشارك في تدريبات برشلونة لأول مرة

نجم الزمالك السابق: تعجبت من عدم وجود "فتوح" مع منتخب مصر

منتخب التايكوندو المختلط للكروجي يحصد فضية دورة الألعاب الأفريقية

محمد صلاح: كأس العاصمة سيكون فرصة ليتعرف العالم على البنية التحتية في مصر

عبد الجليل: حسام حسن يحتاج للحصول على الثقة.. ولن يدخل في صدامات

ترشيحاتنا

الحكومة الأمريكية تتهم أبل بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية

بعد اختفائها لشهور.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة وتعلن إصابتها بمرض خطير

روسيا: فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس

بسبب وفاة والدته وأشقائه الثلاثة..‎ تامر عبد الحميد يطلب من جمهوره الدعاء

نجم الزمالك السابق: رمضان صحبي مش غلطان.. والانتماء «رقم في عقد»

الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

فيديو

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ