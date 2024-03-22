ليستر سيتي يقاضي رابطة الدوري الإنجليزي لهذا السبب

يواجه نادي ليستر سيتي صعوبات ومشاكل مع رابطة الدوري الإنجليزي مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الرابطة ، بعد إحالته إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد الإنفاق.

وقد يواجه ليستر، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، خصم نقاط بعد أن أحالته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لجنة مستقلة.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن ليستر أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.

وقال ليستر إنه مندهش ويشعر بخيبة أمل من قرار الرابطة بتوجيه اتهامات إلى النادي رغم أنه لا يلعب في الدوري الممتاز.

وقال النادي في بيان: «اضطر ليستر سيتي اليوم إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية.

يضغط ليستر لنظر هذه القضية أمام لجنة قانونية مختصة ومستقلة تماماً».

وقال ليستر أيضاً إن رابطة أندية الدوري الإنجليزي أصدرت إخطاراً عاماً بأنه تم معاقبة النادي بالحرمان من قيد لاعبين جدد وفقاً لقواعد الربحية والاستدامة.

وأضاف: «تعرف رابطة أندية الدوري الإنجليزي أن نادي ليستر اعترض على حق الرابطة في فرض هذه القيود، وهو أمر سابق لأوانه مع تبقي أكثر من ربع الفترة المشمولة بالتقرير المالي للنادي عن 2023-2024».

وتكبد ليستر خسارة قياسية للنادي بلغت 92.5 مليون جنيه إسترليني (116.53 مليون دولار) لموسم 2021-2022، في حين تكبد خسارة قبل خصم الضرائب بقيمة 33.1 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

ويُسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاثة مواسم. ولم يعلن ليستر بعد عن حساباته للموسم الماضي.

وحال إدانته، قد يصبح ليستر ثالث نادٍ يواجه عقوبة خصم النقاط لخرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي، بعد إيفرتون ونوتنغهام فورست