مسلسل قلع الحجر الحلقة 12.. سوسن بدر ترفع دعوى ضد محمد رياض

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 12 تطور جديد فى الأحداث حيث كشفت روحية “سوسن بدر” عن حجة المنزل والذى يسكنه شقيقها العمدة فرماوى “محمد رياض” حيث تطالب بحقها فى المنزل.

بينما يرد فرماوى على حديث شقيقته روحية بأن البيت من حقه وتقرر روحية أن تعقد مجلس بينها وشقيقها من أجل الحصول على حقها ولكن فرماوى يهاجمها ويهددها بقتلها.

وتفجر روحية مفاجأة جديدة فى حجة المنزل حيث قالت ان زوجها حرازى “عبد العزيز مخيون” له الحق فى المنزل لانه قام بمساعدة والدها فى تجارته وفى مقابل ذلك قام والدها بكتابة المنزل لابنته روحية.

ويخطط فرماوى كيف يمكن أن يخمد ما تقوله شقيقته روحية ويفوز بالمنزل فى نفس الوقت ويلجأ روحية إلى القضاء حيث تستعين بمحامية لترفع دعوى قضائية ضد شقيقها فرماوى لتحصل على المنزل.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.