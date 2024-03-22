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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

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وفاز منتخب مصر على غانا صاحب الأرض والجمهور في نصف النهائي بنتيجة 3-1 حيث جاءت نتيجة الأشواط:  25- 17 23-25 25-19 25-23.

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة منتخب كينيا في المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر قد تخطى نظيره جامبيا بنتيجة 3-0 في مباراة الدور ربع النهائي.

وصعد المنتخب الوطني إلى ربع نهائي البطولة بعدما نجح في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3-1، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-2 وأخيرًا الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة،  أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

منتخب مصر الالعاب الافريقية

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