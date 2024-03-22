منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وفاز منتخب مصر على غانا صاحب الأرض والجمهور في نصف النهائي بنتيجة 3-1 حيث جاءت نتيجة الأشواط: 25- 17 23-25 25-19 25-23.

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة منتخب كينيا في المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر قد تخطى نظيره جامبيا بنتيجة 3-0 في مباراة الدور ربع النهائي.

وصعد المنتخب الوطني إلى ربع نهائي البطولة بعدما نجح في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3-1، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-2 وأخيرًا الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.