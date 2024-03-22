الجمعة الثانية في رمضان.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة بأن 100 ألف أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس رغم الإجراءات الغاشمة من الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من رمضان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب "الأقصى"، في محاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى".

وفرضت شرطة الاحتلال غرامات على مركبات المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع توافدهم إلى الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت للجمعة الثانية، طواقمها من دخول ساحات المسجد الأقصى لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين الفلسطينيين، ومن إقامة عيادتها الميدانية، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لاحترام شارة الصليب والهلال الأحمر