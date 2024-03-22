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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمعة الثانية في رمضان.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة بأن 100 ألف أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس رغم الإجراءات الغاشمة من الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من رمضان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب "الأقصى"، في محاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى".

وفرضت شرطة الاحتلال غرامات على مركبات المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع توافدهم إلى الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت للجمعة الثانية، طواقمها من دخول ساحات المسجد الأقصى  لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين الفلسطينيين، ومن إقامة عيادتها الميدانية، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لاحترام شارة الصليب والهلال الأحمر

صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى الجمعة الثانية في رمضان الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصي المبارك دائرة الأوقاف الإسلامية

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