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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل رحيله عن باريس سان جيرمان .. ردود غير مريحة من مبابي على أسئلة الصحفيين

مبابي
مبابي

يثير كيليان مبابي الغموض والجدل حول وجهته المقبلة بعد الانتقال من ناديه الحالي باريس سان جيرمان، بينما جاء رده غير مريح اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي.

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قال كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا،  إنه يثق بأنه سيعرف النادي الذي سينتقل إليه الموسم القادم قبل انطلاق منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو المقبل.

وقال مبابي، الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، إنه يركز على تمثيل منتخب بلاده في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك إذا سُمح له بالمشاركة.

وأبلغ مبابي الصحافيين قبل المباراة الودية أمام ألمانيا، غدا السبت: «لم أعلن أي شيء بعد عن مستقبلي لأنه لا يوجد شيء لإعلانه. 

قلت دائماً إنه حين يكون هناك شيء فسأعلنه. سأفعل ذلك بوصفي رجلاً». «أعتقد أن مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا».

وقال مبابي البالغ من العمر 25 عاماً إن المشاركة في الأولمبياد ستكون حلماً بالنسبة له لكن القرار ليس في يديه.

وأضاف: «أردت دائماً اللعب في الأولمبياد ورغبتي لم تتغير. لكن إذا لم يسمح لي فإنني سأفعل ما يُطلب مني (من ناديه الجديد)».

مبابي باريس سان جيرمان

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