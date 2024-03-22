جومانا مراد: "نعناعة" شخصية شعبية مختلفة عن أدواري السابقة .. وسعيدة بالعمل مع يحيى الفخراني

قالت الفنانة جومانا مراد، إنها سعيدة بمشاركة النجم يحيي الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة"، وسعيدة إن الدراما الاجتماعية المُقدمة دخلت قلوب الناس.

وقالت جومانا مراد في تصريحات خاصة لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "من زمان كان نفسي إشتغل مع المخرج مجدي أبو عميرة منذ زمن، والدكتور مدحت العدل والدكتور يحيي الفخراني شيئ مهم جدًا".

وأضافت: “شخصية نعناعة شخصية شقيانة موجودة في المجتمع وهو ما حاولنا مناقشته، وأحب مذاكرة الشخصيات قبل تقديمها ، وحاولت تقديم نعناعة بعيدة كل البعد عن شخصية مراسي التي قدمتها العام الماضي، أو أي شخصية شعبية قدمتها من قبل”..

وتابعت: "أنا لا أشاهد نفسي وأنا أصور الشخصية، وهذه المرة تعمدت عدم وضع مكياج لأن ذلك يتماشى مع الشخصية، ولا أخشى ذلك مطلقًا، فالناس عارفة جومانا جيدًا ولكنني حاولت تقديم نعناعة".