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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جومانا مراد: "نعناعة" شخصية شعبية مختلفة عن أدواري السابقة .. وسعيدة بالعمل مع يحيى الفخراني

الفنانة جومانا مراد
الفنانة جومانا مراد

قالت الفنانة جومانا مراد، إنها سعيدة بمشاركة النجم يحيي الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة"، وسعيدة إن الدراما الاجتماعية المُقدمة دخلت قلوب الناس.

وقالت جومانا مراد في تصريحات خاصة لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "من زمان كان نفسي إشتغل مع المخرج مجدي أبو عميرة منذ زمن، والدكتور مدحت العدل والدكتور يحيي الفخراني شيئ مهم جدًا".

وأضافت: “شخصية نعناعة شخصية شقيانة موجودة في المجتمع وهو ما حاولنا مناقشته، وأحب مذاكرة الشخصيات قبل تقديمها ، وحاولت تقديم نعناعة بعيدة كل البعد عن شخصية مراسي التي قدمتها العام الماضي، أو أي شخصية شعبية قدمتها من قبل”..

وتابعت: "أنا لا أشاهد نفسي وأنا أصور الشخصية، وهذه المرة تعمدت عدم وضع مكياج لأن ذلك يتماشى مع الشخصية، ولا أخشى ذلك مطلقًا، فالناس عارفة جومانا جيدًا ولكنني حاولت تقديم نعناعة".

الفنانة جومانا مراد جومانا مراد عتبات البهجة مسلسل عتبات البهجة المخرج مجدي أبو عميرة

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