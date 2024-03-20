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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10 .. مشاجرة بين محسن منصور وجومانا مراد

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بدأت  الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة  بمشاجرة بين حنفي "محسن منصور" و نعناعة "جومانا مراد" لرفضها زواجه من أختها فله "هنادي مهنى"، يشارك عمر "خالد شباط" حنفي في صفقة تجارية.


تقوم جميلة "بسنت أبو باشا" بزيارة جدها "يحيى الفخراني" في السنتر و تطلب منه شراء بيانو جديد بـ 35 الف جنيه ويوافق، تطلب منه جميلة السماح لعمر بالعودة للمنزل .


يطلب عرفان "صلاح عبد الله" من حنفي مساعدته في البحث عن محل يصلح لتجارة الأعشاب، تطمئن نعناعة فلة و نخبرها انها مسيطرة على حنفي و لا تخشاه، تفرح فلة و تعانقها.


يخبر عمر فريد "حازم إيهاب" انه سيترك الأقامة مع أسامة، يعطي فريد مبلغ من المال عربون للعمل معه، تذهب فلة للولا الراقصة و تسئل عن تيتا "عنبة" و تخبرها أنهم سيتزوجون غداً، تذهب فلة لحنفي و تخبرة باكية بموافقتها على الزواج منه، تتشاجر نعناعة مع فلة بعد علمها بزيارتها لحنفي و موافقتها على الزواج منه.

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يزور أسامة " أحمد أبو رية" عمر في منزله الجديد، يذور بهجت و عرفان لبنى " صفاء الطوخي" و لكنها في حالة مزاجية سيئة، يحاول بهجت التخفيف عنها، يخبر عرفان بهجت أنه وجد أدوية إكتئاب لدى لبنى.


تذهب نعناعة ضاحكة لحنفي و تحاول مماطلته في زواجة من فلة، تجلس نعناعة مع تيتا و تخبرة بمعرفة فلة زواجة من لولا الراقصة.


يجلس عرفان في محلة الجديد بصحبة سعاد التي بدأت العمل معه و يعرض عرفان عليها الزواج، يعاتب تيتا لولا على ما قالته لفلة و ينهي علاقته بها بشكل مهين.


تبكي علية "سماء إبارهيم" على حال ابنها الوحيد في الغربة و يحاول عرفان التخفيف عنها و يعدها ان بمجرد نجاح مشروعه سوف يرسلها لابنهم في كنده لتعيش معه حتى تكتفي.


يتحدث بهجت مع متابعيه عن الذكريات و يؤكد لهم ان "الدنيا ماتستهلش نزعل حد ولا نزعل من حد".

مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

الحلقة العاشرة جمال العدل جومانا مراد حازم ايهاب صفاء الطوخى

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