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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10.. جوني ينجح في إدخال مفتاح الخزنة لحزلقوم

الكبير
الكبير

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الكثير من المواقف الكوميدية التى تجمع حزلقوم وجوني بباقى أبطال العمل.

وبدأت الحلقة بولادة إحدى الرهائن داخل البنك لحين استرداد حزلقوم الصندوق الخاص به من الخزنة.
 

وعلى الجانب الآخر حاول الكبير أوى التواصل مع أشقائه أو زوجته مربوحة إلا أنه لم يقوموا بالرد عليه مما جعله يذهب إلى القسم لعمل محضر ويكتشف الظابط تشابه الماسك الخاصة بعصابة البنك بشكل الكبير ويقوم بحبسه لحين الاعتراف بحقيقة هذا التشابه.


كما شهدت الحلقة نجاح جوني فى الحصول على مفتاح الخزنة من موظف البنك وقام بإرساله إلى حزلقوم داخل البنك عن طريق مجموعة من البالون الهيليوم وقام بربط المفتاح وإرساله أعلى سطح البنك.

وأثناء استقبال حزلقوم المفتاح من البالون بمساعدة طبازة إلا أن طبازة سقط أثناء التقاطه البالون ولم يستطع حزلقوم إنقاذه.

 

أحداث مسلسل الكبير

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it

 

مسلسل الكبير أوي حزلقوم مسلسل الكبير احمد مكي

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