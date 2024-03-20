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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انتهاء تصوير مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي ٨
الكبير اوي ٨

أعلن مصطفى غريب عن انتهاء تصوير مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:" فركش مسلسل الكبير ٨ وهيفضل أى نجاح أو خير الواحد بيشوفه ربنا جاعل الاحمدين دول هما السبب فيه.

وتابع:" أحمد مكى وأحمد الجندى شكرا ليكو على كل اللى بتعملوه معانا من ساعة ما اتقابلنا لحد دلوقتى بحبكو من قلبى قسما بالله.

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 8 الكثير من المواقف الكوميدية التي تجمع أفراد العصابة التي شكلها حزلقوم بسرقة البنك.

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بدأت الحلقة بالبحث عن مفتاح الخزنة وهو الأمر الذي يقوم به جوني خارج البنك لمساعدة شقيقه حزلقوم في إيجاد الصندوق الذي سُرق منه.

 

ووقع حزلقوم في ورطه مع الشرطة بعد انفجار اسطوانة الغاز عن طريق الخطأ أثناء اقتحام الشرطة البنك لتحرير الرهائن.

 

أحداث مسلسل الكبير
تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8 


أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سما إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it.

احمد مكي الحلقة التاسعة الكبير أوي 8 المواقف الكوميدية المزاريطة حسين حجاج

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