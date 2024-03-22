محارب الحلقة 12 .. حسن الرداد يهرب من الصعيد

أذاعت قناة cbc الحلقة 12 من مسلسل “محارب”، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة ال12 من مسلسل محارب عدد من الاحداث ، ومنها هروب محارب “ حسن الرداد ” مرة اخري من منزل عائلته بالصعيد ، بعد ان تمكنت قوات الامن من معرفة مكانه .

فيما تمكن حسام “ أحمد زاهر ” من اخراج شقيق محارب “ محمود عمرو ياسين ” من قضية الاتجار بالمخدرات ، بكفالة مالية في ذمة القضية .

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال.