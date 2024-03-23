أستاذ تخطيط : التجربة المصرية في تطوير الأماكن التاريخية ستصبح الأفضل بالمنطقة|فيديو

تحدث الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، عن جهود الدولة في إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وقال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، خلال حواره مع برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "سيكون هناك تخطيط يلائم طبيعة الأماكن التاريخية بعد التطوير".

وأضاف: "الأماكن التي وقع عليها اختيار التطوير يغلب عليها الطابع الإسلامي"، موضحا: "التجربة المصرية في تطوير الأماكن التاريخية ستصبح الأفضل في المنطقة".

وأشار الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني،: "مصر تمتلك المقومات التي تجعلها الوجهة السياحية الأفضل في العالم".