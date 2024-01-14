كيف اهتمت الدولة بتطوير الأماكن التاريخية بالقاهرة؟.. صلاح مغاوري يوضح

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن الدولة عملت على تطوير القاهرة التاريخية مثل التطوير الذي حدث في قلعة محمد علي، وبالأماكن التي مرت بمرحلة تاريخية هامة.

وقال صلاح مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، إنه كان هناك سابقا، نوع من العشوائية يحيط بالمناطق التاريخية، ولكن الدولة بتطويرها تلك الأماكن أعادت الشخصية التاريخية لطبيعة تلك الأماكن.

أعادت الشكل المعماري

وتابع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أنه كان هناك تراجع في الاهتمام بالأماكن الأثرية، ولكن القيادة السياسية، وضعت خطة لتطوير تلك الأماكن والاهتمام بها، وأعادت الشكل المعماري الذي يتناسب مع طبيعية التاريخ.