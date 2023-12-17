صلاح مغاوري: العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به.. فيديو

قال صلاح مغاوري الكاتب الصحفي ، إن مصر كانت سباقة في تقديم العزاء للشعب الكويتي الشقيق في وفاة أمير الكويت "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح"، إضافة إلى أن مصر أعلنت الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، وهذا يدل على عمق العلاقات بين مصر و الكويت.

صلاح مغاوري: العلاقات المصرية الكويتية شهدت تطوراً كبيراً



وأضاف صلاح مغاوري خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن العلاقات بين مصر و الكويت تشمل العديد من المجالات،منها: السياسية و الاجتماعية و الأقتصادية، مؤكداً أن العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به في العلاقات العربية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت تطوراً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية ،و هناك زيارات متبادلة عديدة بين رؤساء الدولتين.



وتابع صلاح مغاوري،" تنسيق المواقف في كافة المحافل الدولية كان السمة البارزة للعلاقات المصرية الكويتية، وكان هناك تطابق في وجهات النظر بينهم".