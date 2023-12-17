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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحف الكويت تبرز نعي الرئيس السيسي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم /الأحد/ تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص تعازيه في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، وتأكيد الرئيس السيسي أن الأمير الراحل كان داعما لأمتيه العربية والإسلامية حريصا على شؤونهما حكيما في قيادته.


من جانبها، أشارت صحيفة "القبس" الكويتية إلى نعي الرئيس السيسي للفقيد، ووصفه بالرجل العظيم الذي كان داعما لأمتيه العربية والإسلامية حريصا على شؤونهما حكيما في قيادته قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.


ولفتت صحيفة "الأنباء" إلى إعلان مصر الحداد 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برحمته ويلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.
وألمحت صحيفة "الجريدة" الكويتية إلى تأكيد الرئيس السيسي أن الأمير الراحل كان داعما لأمتيه العربية والإسلامية حريصا على شؤونهما حكيما في قيادته.


وفي نفس السياق، أبرزت صحف الكويت نعي قادة وزعماء ورؤساء وملوك دول العالم لدولة الكويت في فقيدها الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

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